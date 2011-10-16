У Криму автомобіль з весільного кортежу потрапив у ДТП - загинули три особи.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в місті Севастополі, весільний кортеж рухався автодорогою Сімферополь - Севастополь. У села Верхньосадове «Опель», у якому їхали п`ятеро гостей весілля, відстав. Водій, аби наздогнати решту автомобілів, додав швидкості. Не впоравшись з управлінням, він виїхав на зустрічну смугу руху і допустив зіткнення з «Фольксвагеном».

Водій «Опеля» і двоє пасажирів загинули на місці аварії, ще двох доправлено до лікарні.