Укрзалізниця скаржиться на збитки в 4,5 млрд

Загальні збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень за 9 місяців ц.р. становлять, за попередніми даними, 4,5 млрд. грн., зокрема в приміському сполученні - 2,4 млрд. грн. Про це УНІАН повідомив прес-центр «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, за 9 місяців 2011 року послугами залізниць скористалися 382,1 млн. пасажирів, що більше від запланованого на 0,7%, і торішнього рівня - на 0,8%. За очікуваними даними, доходи від пасажирських перевезень становитимуть 4,7 млрд. грн., витрати - 9,2 млрд. грн.

Нагадаємо, у відомстві відзначають незадовільний рівень компенсацій за перевезення пільгових категорій населення. З січня по вересень 2011 р. залізницями України перевезено пасажирів пільгових категорій на суму 434 млн. 800 тис. грн, а компенсації одержано лише 26,7% необхідної суми.

Традиційно найбільшими боржниками є обласні державні адміністрації, загальний борг яких перед залізницями становить понад 191 млн. грн.

Як відзначають в "Укрзалізниці", постійна заборгованість залізниць України за перевезення пільговиків зберігається з року в рік і не дозволяє своєчасно і в необхідній кількості оновлювати рухомий , який на 86% є морально застарілим і фізично зношеним.