На шахті ПП «Нестор і Ко» загинули двоє гірників
08:51, 24 жовтня 2011Суспільство
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Ще один - у лікарні
На шахті в Луганській області внаслідок обрушення породи загинули двоє гірників.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, аварія на шахті приватного підприємства „Нестор і Ко” поблизу с. Картушине Антрацитівського району сталася вчора, 23 жовтня, о 12.45 на горизонті 120 м.
«Внаслідок обрушення загинуло 2 гірників та 1 гірника госпіталізовано», - йдеться в повідомленні.
О 16.10 тіла загиблих гірників піднято на поверхню.
На місці події працювали підрозділи Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби Міненерговуглепрому.
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