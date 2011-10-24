На шахті ПП «Нестор і Ко» загинули двоє гірників

Ще один - у лікарні

На шахті в Луганській області внаслідок обрушення породи загинули двоє гірників. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, аварія на шахті приватного підприємства „Нестор і Ко” поблизу с. Картушине Антрацитівського району сталася вчора, 23 жовтня, о 12.45 на горизонті 120 м. «Внаслідок обрушення загинуло 2 гірників та 1 гірника госпіталізовано», - йдеться в повідомленні. О 16.10 тіла загиблих гірників піднято на поверхню. На місці події працювали підрозділи Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби Міненерговуглепрому.

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