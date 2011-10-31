Жінки-підприємці, які народили дітей, 9 місяців не можуть отримати лікарняні

Мінсоцполітики досі не розробило нової схеми нарахування лікарняних виплат. Тому жінки-підприємці, які народили дітей, ось уже дев’ять місяців не можуть отримати цих грошей.

Ще торік таких проблем не було. Недавно керівництво Фонду соціального страхування рекомендувало своїм робочим органам призупинити застосування і використання у своїй роботі роз’яснення Міністерства соціальної політики України від 22.07.2011р. №7475/0/14-11/18, обґрунтовуючи це тим, що виконавча дирекція Фонду звернулася до Мінсоцполітики з приводу врегулювання питань щодо права на матеріальне забезпечення зазначеної категорії жінок.

Цей факт підтвердив ZN.UA й завідуючий відділом соціальних виплат обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у Львівській області Богдан Прокопенко. За його словами, проблеми з виплатою допомоги з тимчасової втрати працездатності, виплатою допомоги під час вагітності та пологів виникли з 1 січня ц.р. Оскільки досі не розроблено механізму розрахунку та оплати, Фонд не може здійснити виплати цих коштів. Така ситуація в усій Україні.

Підприємці також звертають увагу на ту обставину, що у разі захворювання вони мають змогу отримувати лікарняні лише починаючи з шостого дня лікарняного режиму. Згідно з чинним законодавством, оплата лікарняних поділяється на дві складові: перші п’ять днів проводить роботодавець і відносить ці витрати до валових витрат підприємства, а оплату решти днів лікарняного проводить роботодавець. Потім Фонд соцстрахування компенсує йому ці витрати шляхом перерахування відповідних сум на поточний рахунок або шляхом зменшення суми зобов’язань роботодавця до Фонду. Таким чином, перші п’ять днів допомога підприємцям має надаватися за рахунок підприємства. Оскільки ж у підприємців роботодавця немає, то хворіти їм доводиться за власний рахунок. Тоді як внески до Фонду сплачувати потрібно регулярно.