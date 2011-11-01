Три виробники м'яса погодилися на незалежний аудит

На сьогодні три виробники м`яса і м`ясопродуктів погодилися на проведення незалежного аудиту Інститутом споживацьких експертиз за підтримки державних органів влади.

Як повідомили УНІАН в Інституті споживацьких експертиз, це підприємства: ТМ «Легко!», ВАТ «Кременчукм‘ясо» і ТМ «Дружба народів».

Перевірка підприємств проводитиметься з 3 по 22 листопада.

До складу наглядової ради проекту «Незалежний аудит виробників м`яса і м`ясопродуктів», у рамках якого і проводитиметься перевірка, ввійшли представники Міністерства охорони здоров`я, Інституту екогігієни і токсикології, Інституту харчування МОЗ, Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Як повідомляв УНІАН, проект з проведення незалежного аудиту виробників м`яса і м`ясопродуктів стартував 13 жовтня.