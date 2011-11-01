У Луганській області 57 добу шукають трьох гірників на затопленій шахті
Приплив грунтових вод не слабшає
Рятувальники 57 добу шукають трьох гірників на затопленій приватній шахті «Рудник» (Антрацитівський район Луганської області). Як повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України, сьогодні вранці, 1 листопада, рятувальникам вдалося знизити рівень води в стволі до позначки 224 метри від поверхні. До можливого місцезнаходження трьох гірників (горизонт 340 метрів) потрібно звільнити від води ще 116 метрів ствола.
Як повідомили у Краснолуцькому регіональному відділенні гірничотехнічної інспекції, новими насосами вдається за добу відкачати 4-5 метрів води у стволі. Але приплив грунтових вод не слабшає.
Нещодавно було пошкоджено кабельну муфту, ремонт зайняв близько 2 годин, за час простою насосів вода «підскочила» на 5 метрів. Така сама ситуація і при спуску насосів на більш глибоку позначку. Завтра вранці має відбутися чергове зниження їх рівня, після чого практично добу треба відкачувати воду, щоб вийти на попередню позначку.
За інформацією прес-служби ПРВП, державна комісія розробила і ухвалила комплексне рішення щодо ліквідації аварії на шахті «Рудник».
«Офіційні висновки комісії поки що не розголошуються. Єдине, що вдалося з`ясувати, зараз розробляється проект будівництва нової сбойки із західного боку від ствола шахти «Рудник», щоб відкачування води йшло з кількох напрямів, плюс значно послабиться її приплив. До того ж замовлено виготовлення ще більш могутніх насосів (на 120 куб. м.), якими планують замінити діючі агрегати», - говориться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, вночі 5 вересня на приватній шахті «Рудник» на горизонті 340 м сталося раптове затоплення виробки водою. На момент затоплення в транспортних просіках перебували три гірники.
6 вересня прокурор Луганської області Микола БЕСКИШКИЙ порушив кримінальну справу за фактом аварії за ч.1 ст.272 КК (порушення правил техніки безпеки під час проведення робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або іншому підприємстві особою, яка зобов`язана їх дотримуватися у разі, якщо це порушення призвело до загрози загибелі людей чи інших тяжких наслідків).
22 вересня створена робоча група з контролю рятувальних робіт на шахті «Рудник».
19 жовтня міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО підписав наказ про створення державної комісії для ліквідації аварії на приватній шахті «Рудник».