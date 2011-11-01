У Донецьку гостям Євро напрямок вкажуть піктограмами

У Донецьку ведуться роботи з розміщення знаків пішохідного орієнтування за основними маршрутними напрямами для вболівальників Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міськради з посиланням на офіційний сайт підготовки міста до майбутнього чемпіонату.

У повідомленні зазначається, що, згідно з Концепцією для пішоходів і транспортної інфраструктури УЄФА, будуть розміщені спеціальні покажчики у вигляді піктограм, які вкажуть шлях до зупинок громадського транспорту, напрям руху до основних об`єктів Євро-2012 (стадіон, фан-зона, аеропорт, залізничний вокзал, готелі).

Донецька академія автомобільного транспорту на замовлення Донецької міської ради розробила перший етап Концепції для пішоходів і транспортної інфраструктури УЄФА.