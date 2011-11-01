Затримали третього нападника на журналіста Влащенка

31 жовтня в ході розслідування кримінальної справи за фактом нападу на журналіста газети «Наше місто Миколаїв» та інтернет-сайту «Новини Н» Олександра ВЛАЩЕНКА було встановлено і затримано третього співучасника злочину - жителя Снігурівського району 1991 р.н. Про це УНІАН повідомили в секторі зв`язків з громадськістю УМВС України в Миколаївській області.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 115 КПК України.

Як вже повідомлялося, в ніч з 16 на 17 жовтня було зроблено розбійний напад на жителя Миколаєва 1986 р.н., журналіста газети «Наше місто Миколаїв» та інтернет-сайту «Новини Н.» А.ВЛАЩЕНКА. В результаті потерпілого було доставлено в лікарню з діагнозом «вогнепальне поранення лобової ділянки».

За цим фактом слідчим відділом Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області порушено кримінальну справу.

28 жовтня співробітники УМВС України в Миколаївській області затримали двох чоловіків 19-ти і 23-х років, які обгрунтовано підозрюються в здійсненні цього злочину. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання злочинців знайдено і вилучено вкрадені речі: фотоапарат, диктофон, мобільні телефони постраждалого і знаряддя злочину - пневматичний пістолет.

А.ВЛАЩЕНКО перебуває в лікарні швидкої медичної допомоги і проходить курс лікування.