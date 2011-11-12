У Запоріжжі накрили он-лайн порностудію

Співробітники Запорізького міського управління міліції припинили діяльність підпільної он-лайн порностудії, яка розміщувалась у гуртожитку.

Як повідомляє сайт Головного управління МВС України в Запорізькій області, студія працювала під виглядом товариства з обмеженою відповідальністю і розташувалася на двох поверхах будівлі.

Під час санкціонованого обшуку у студії міліціонери вилучили понад 30 комп'ютерів та спеціальних відеокамер, за допомогою яких передавалась інформація в інтернет. Також вилучено сервер студії, деякі документи, відеозаписи тощо.

Під час проведення обшуку у приміщеннях було затримано 14 дівчат та адміністратора. Встановлено, що загалом у студії у декілька змін працювали понад 60 дівчат. Сама студія функціонувала цілодобово. Інформація порнографічного змісту транслювалася виключно користувачам з Сполучених Штатів Америки та країн Західної Європи. Вхід на сайт з країн СНД було заблоковано. З метою конспірації дівчатам категорично заборонялось у процесі спілкування з іноземцями повідомляти що вони з України. Спілкування велося лише англійською мовою.

Згідно з документами, за рік власники студії заробили понад 1 млн. доларів США. Дівчата отримували за місяць від 1 тис. доларів і більше. Переважно у студії працювали студентки місцевих вишів.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 301 Кримінального кодексу України (виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, вчинені за попередньою змовою групою осіб). За подібні злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Слідство у справі триває.