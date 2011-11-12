Відкрито перший в Україні польський Пункт прийому візових анкет

В Івано-Франківську Польща відкрила перший в Україні Пункт прийому візових анкет.

Як передає кореспондент УНІАН, візовий сервісний центр Республіки Польща урочисто відкрито за адресою: вулиця Короля Данила, 37.

В урочистостях взяли участь голова облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК, керівник облради Олександр СИЧ, генеральний консул Республіки Польща у Львові Ярослав ДРОЗД, перший заступник міського голови Івано-Франківська Зіновій ФІТЕЛЬ, народний депутат України від Партії регіонів Ігор ЗВАРИЧ, представники бізнесу та польської громади Івано-Франківська.

Центр почне працювати з 14 листопада. Пункт прийому візових анкет обслуговуватиме фірма VFS Global.

Голова облдержадміністрації М.ВИШИВАНЮК подякував польському уряду за відкриття візового центру.

У свою чергу, Я.ДРОЗД повідомив, що в Івано-Франківську відкрито перший із 14-ти пунктів, які Польща планує відкрити в Україні. «Це зроблено для того, щоб полегшити наші контакти, - наголосив він. – Поки існує візовий режим, ми стараємось полегшити і покращити обслуговування. І двічі приємніше, що відкриття центру відбувається у дні, коли Польща відзначає свято своєї незалежності»., - сказав Я.ДРОЗД.

За його словами, від роботи центру в Івано-Франківську залежатиме відкриття пунктів в інших містах України і навіть у Росії.

Представник фірми VFS Global, що обслуговує візовий центр, повідомив, що компанія має у світі 450 візових центрів, які щорічно обробляють 9 млн. заяв. За його словами, фірма працює в Україні з 2007 року і надає послуги 14-ти дипломатичним місіям. Він також наголосив, що в Івано-Франківську центр має 11 вікон для прийому заяв, приміщення буде зручним для людей з обмеженими можливостями.