Якби вибори відбулися сьогодні (опитування)

На виборах до Верховної Ради України, якби вони відбувалися наприкінці липня, тривідсотковий бар’єр подолали б 4 політичні сили: Партія регіонів, Блок “Наша Україна – Народна Самооборона”, Блок Юлії Тимошенко та Комуністична партія України.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного «Фондом общественного мнения - Украина», оприлюднені сьогодні керівником цієї організації Олександром БУХАЛОВИМ.

Згідно з результатами опитування, якби вибори до ВР відбулися 29 липня, то за Партію регіонів віддали б свої голоси 30,2% опитаних, за “НУ-НС” - 15,1%, БЮТ - 14,3%, КПУ - 5%. Ці цифри, за словами О.БУХАЛОВА, відповідають наступному розподілу місць у парламенті: Партія регіонів - 210 місць, “Наша Україна – Народна самооборона” – 105, БЮТ - 100 місць і 35 – КПУ.

Водночас, близькими до подолання 3-відсоткового бар’єру, згідно з дослідженням, є Блок Володимира Литвина, який набирає 2,4% голосів респондентів. Інші ж партії, які були внесені до картки опитування, набирають близько 1% та менше голосів, а саме: Соціалістична партія – 1,1%; Прогресивна соціалістична партія - 0,8%; Партія зелених та партія “Віче” – по 0,5%; Партія промисловців та підприємців - 0,2%; Християнсько-демократична партія - 0,1%.

За іншу політичну силу віддали б свої голоси 0,2%. Проти всіх проголосували б 4,6% опитаних. Водночас, 17,3% респондентів ще не визначилися з вибором, а 8,1% - не стали б брати участь у виборах.

У ході опитування також ставилось запитання, яким чином приймається виборцем рішення щодо голосування: чи остаточне рішення, за яку партію голосувати, приймається задовго до виборів, чи напередодні, чи безпосередньо на виборчій дільниці. 56,1% опитаних сказали, що приймають рішення задовго до виборів, більш ніж за місяць. Впродовж останнього місяця рішення щодо голосування за ту чи іншу силу приймають 18,7% респондентів, 6,6% - за останні два-три дні перед виборами, 4,4% - безпосередньо в день виборів. Не змогли відповісти на запитання 10,9% громадян, а 3,5% сказали, що ніколи не приймають участі в голосуванні взагалі.

Щодо намірів брати участь у голосуванні, 81,3% опитаних відповіли ствердно, 12,3% - не мають наміру брати участі в голосуванні, 6,4% - не визначились.

Опитування "ФОМ - Україна" було проведене з 18 по 28 липня у 160 населених пунктах в усіх регіонах України серед людей віком старше 18 років. Було опитано 2 тис. осіб методом інтерв`ю за місцем проживання. Похибка вибірки становить 2,2%.