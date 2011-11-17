Євро на міжбанку котиться вниз
12:13, 17 листопада 2011Суспільство
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Долар - майже на місці
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0205/8,0235, до 12:00 ціни знизилися - 8,0190/8,0220 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2607/0,2611, до 12:00 ціни знизилися до 0,2604/0,2607. У Росії курс долар-рубль знизився і до 12:00 встановився на рівні 30,7399 (-0,0402).
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3462/1,3464, змінюючись в достатньо вузькому коридорі.
Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,8075/10,8135, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,7965/10,8045.
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