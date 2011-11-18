Екс-начальнику Держінспекції дали п’ять років тюрми

Деснянський районний суд Києва визнав екс-начальника Державної інспекції з контролю за цінами Міністерства економіки України Тетяну РУДЬ винною в одержанні хабара та звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як йдеться в повідомленні, такий вирок суд виніс сьогодні, 18 листопада.

Зокрема, згідно з вироком, Т.РУДЬ визнано винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 3 ст. 368 (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою) Кримінального кодексу та призначено покарання із застосуванням ст. 69 (призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом) КК України у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки.

Водночас згідно вимог ст. 75 (звільнення від відбування покарання з випробуванням) КК України, Т.РУДЬ було звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном на 3 роки, поінформували в ГПУ.

Як заявила прокурор Марина КАПИНОС, яка підтримувала державне обвинувачення у справі, «упродовж 15 діб буде вирішено питання щодо оскарження даного вироку, оскільки він не відповідає тяжкості вчиненого злочину».

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада 2010 року з посади голови Державної інспекції з контролю за цінами через порушення присяги держслужбовця була звільнена Т.РУДЬ. Того ж дня вона була затримана працівниками СБУ і ГПУ через розслідування справи про хабарництво.

1 березня 2011 року Головне управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури заявило про завершення розслідування кримінальної справи за обвинуваченням колишнього начальника Держінспекції з контролю за цінами Мінекономіки і двох керівників територіального підрозділу цієї інспекції у Київській області за ч.2 ст.15 і ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

Було встановлено, що вказані посадовці у жовтні 2010 року «вчинили закінчений замах на одержання шляхом вимагання хабара» у сумі 50 тис. доларів від директора приватного підприємства за ухвалення рішення про скасування економічних санкцій щодо підприємства за порушення чинного законодавства у сфері ціноутворення.