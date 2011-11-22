У Херсоні буде відкрито арештантський будинок

Для розвантаження аварійного Херсонського СІЗО у місцевій виправній колонії буде відкрито арештантський будинок.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі обласного Управління Департаменту пенітенціарної служби України у Херсонській області, планується до 1 грудня здати в експлуатацію і забезпечити функціонування арештантського будинку на 40 місць у Дар’ївській виправній колонії № 10.

Відкриття закладу такого типу дозволить вивільнити вказану кількість місць у камерних приміщеннях Херсонського слідчого ізолятора.

В арештантському будинку утримуватимуться особи, засуджені до покарання у вигляді арешту.

Також у повідомленні зазначається, що на сьогодні у Херсонському СИЗО утримуються 758 осіб, а середньодобова кількість ув'язнених в СИЗО становить 810-830.

При цьому штатне наповнення установи становить 760 осіб, а кількість спальних місць на теперішній час доведено до 909 ліжок.

Довідка УНІАН. Будівля Херсонського слідчого ізолятора споруджена 230 років тому. У 2003 році комісія визнала за аварійні режимні корпуси № 1 і № 2.

У червні 2010 року після повторного обстеження СИЗО і у зв'язку з аварійним станом режимного корпусу № 2 Херсонського СИЗО було ухвалене рішення про заборону подальшого використання цього корпусу і переведення ув'язнених до СІЗО інших областей.