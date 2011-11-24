НКРЕ підвищила роздрібні тарифи на електрику

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів енергозабезпечуючих компаній на грудень в середньому на 0,55%.

Про це УНІАН повідомили в комісії з посиланням на відповідне рішення регулятора №2227 від 18 листопада 2011 року.

Зокрема, тариф для споживачів першого класу напруги в грудні зросте на 0,9% - до 67,1 коп. за кВт/год. (без ПДВ), для споживачів другого класу - на 0,2% - до 87,62 коп. за кВт/год. (без ПДВ).

НКРЕ залишало незмінними роздрібні тарифи обленерго з червня по жовтень ц.р. Тепер підвищення тарифів пов`язане зі збільшенням відпускного тарифу найбільшого виробника електроенергії в Україні - НАЕК «Енергоатом» - на 22% з листопада.

Таким чином, в 2011 році роздрібні тарифи на електроенергію в Україні зросли для споживачів першого класу напруги на 16,7% - з 57,47 коп. за кВт/год. у січні до 67,1 коп. за кВт/год. у грудні, для споживачів другого класу - на 21,6% - з 72,03 коп. за кВт/год. у січні до 87,62 коп. за кВт/год. у грудні.

на грудень

Київ. 23 листопада. УНІАН. Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів енергозабезпечуючих компаній на грудень в середньому на 0,55%.

Про це УНІАН повідомили в комісії з посиланням на відповідне рішення регулятора №2227 від 18 листопада 2011 року.

Зокрема, тариф для споживачів першого класу напруги в грудні зросте на 0,9% - до 67,1 коп. за кВт/год. (без ПДВ), для споживачів другого класу - на 0,2% - до 87,62 коп. за кВт/год. (без ПДВ).

НКРЕ залишало незмінними роздрібні тарифи обленерго з червня по жовтень ц.р. Тепер підвищення тарифів пов`язане зі збільшенням відпускного тарифу найбільшого виробника електроенергії в Україні - НАЕК «Енергоатом» - на 22% з листопада.

Таким чином, в 2011 році роздрібні тарифи на електроенергію в Україні зросли для споживачів першого класу напруги на 16,7% - з 57,47 коп. за кВт/год. у січні до 67,1 коп. за кВт/год. у грудні, для споживачів другого класу - на 21,6% - з 72,03 коп. за кВт/год. у січні до 87,62 коп. за кВт/год. у грудні.