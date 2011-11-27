Дитячу книжку про Голодомор склали, урахувавши вразливу психіку маленьких

У Тернополі презентували першу збірку художніх творів для дітей про Голодомор «Зернятко Надії».

Як передає кореспондент УНІАН, за словами упорядника видання Людмила ЮРЧЕНКО, тексти підбиралися із врахуванням особливостей вразливої дитячої психіки.

«Ми зробили так, щоб маленькі читачі без агресивних сцен і натуралістичних подробиць могли відкривати для себе непрості сторінки нашої історії. У першій частині – казки та вірші, де, скажімо, прийшов вовк і забрав у лісових звірят всі запаси їжі на зиму, і ті змушені страждати, бо немає що їсти. Друга частина складається з оповідань, у яких головні герої вже діти. І на їхньому життєвому досвіді діти бачать ту трагедію», – розповіла Л. ЮРЧЕНКО

Вона зауважила, що дане видання – перше в Україні, яке доступно дає можливість зрозуміти трагедію голодомору.

«Дорослі дізнаються про голод з газет, телебачення, книжок чи з розповідей ще живих свідків. Але для наших дітей бракує відповідних художніх творів, на основі яких можна розповісти їм про цю жахливу добу нашої історії. Ми спробували підшукати зрозумілі дітям образи, потрібні слова і жанри для різного віку. Також ми намагалися підійти до цієї трагедії з позиції оптимістичної, щоб не виникало у дитячих серцях зневіри та розпачу, щоб кожен із них знав, що його доля у його руках», – каже Л. ЮРЧЕНКО.

Ініціатори появи видання – Спілка Української Молоді в Україні і журнал «Крилаті». Збірка сформована на основі надісланих на спеціальний конкурс матеріалів. Відбиралі найкращі твори за допомогою педагогів і психологів-консультантів.

Видання схвалило Міністерство освіти України, надавши йому гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».