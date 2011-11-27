13-річна дівчинка врятувала на пожежі менших братика та сестричку

На Житомирщині 13-річна дівчинка врятувала під час пожежі менших братика та сестричку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Житомирській області, пожежа сталася у приватному житловому будинку у селі Крайня Деражня Новоград-Волинського району.

29-річної власниці та її чоловіка на той час в оселі не було. Вдома залишилися без догляду лише їхніх троє малолітніх дітей. Через деякий час старша 13-річна донька Іванна побачила у будинку вогонь, який відрізав шлях на вулицю через вхідні двері.

Щоб врятувати молодших семирічного брата та восьмирічну сестру, а також та врятуватися самій, дівчинка вибила шибку та витягнула дітей на вулицю через вікно. Опинившись надворі, Іванна побігла до сусідів, а ті в свою чергу вже викликали рятувальників. Молодші діти не постраждали, юна рятівниця ж отримала незначні опіки руки,повідомили пожежники.

Постраждалу дівчинку доправили до місцевого фельдшера, який надав їй необхідну медичну допомогу.

Внаслідок пожежі частково знищено дах та дерев’яне перекриття оселі.

Наразі фахівцями МНС встановлюється остаточна причина виникнення пожежі.