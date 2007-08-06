Гучне пограбування музею в Ніцці: викрали чотири цінні картини

Озброєні грабіжники в масках викрали учора чотири цінних полотна з музею образотворчих мистецтв імені Жюля Шере в Ніцці.

Як передає РІА «Новости»,серед білого дня злочинці увірвалися до музею, розташованого в центрі міста, погрожуючи співробітникам зброєю. Вони зняли зі стін і винесли дві картини Брейгеля, а також Сіслея і Моне.

21 вересня 1998 року з цього ж музею вже були викрадені дві картини художників-імпресіоністів - Моне і Сіслея. Пізніше твори були знайдені непошкодженими на судні, що стояло в місцевому доку.

У 2002 році за це пограбування хранитель музею Жан ФОРНЕРІ та два його спільники були засуджені до різних термінів ув’язнення.