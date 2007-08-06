До кінця тижня в Україні буде спекотно

Як повідомили УНІАН в українському Гідрометцентрі, 7 серпня в Україні мінлива хмарність. У південній частині, Карпатах та на Закарпатті місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у південній та східній частинах вночі 18-23°, на узбережжі морів до 26°, вдень 31-36°; на решті території вночі 12-17°, вдень 26-31°, у Карпатах вночі 10-15 °, вдень 16-21°.

8-9 серпня на території країни мінлива хмарність. Місцями короткочасні грозові дощі (9 серпня у західних областях повсюди), лише вночі 8 серпня у північній та східній частині переважно без опадів. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів 18-23°; вдень у західних областях 23-28°, у північних областях 26-31°, на решті території 29-34° (8 серпня у східних областях 32-37°). Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

10-11 серпня у східних областях і на півночі Лівобережжя, а 11 серпня і у південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській областях без опадів; на решті території місцями (у західних областях повсюди) короткочасні дощі, грози. Температура у західних областях вночі 12-17°, вдень 21-26°; на решті території вночі 14-20°, вдень 24-30°, на півдні і сході місцями вночі 21-23°, вдень 31-34°.

12-16 серпня у західних областях, 13-16 серпня у північно-західній половині короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів, лише вдень 16 серпня (окрім Криму) окремі грозові дощі. Температура суттєво не зміниться, лише в західних областях 14-16 серпня дещо підвищиться.

У Києві та області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 15-17°, вдень 27-29°; по області вночі 12-17°, вдень 26-31°.

8-9 серпня у столиці та столичному регіоні мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза, лише вночі 8 серпня переважно без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°.

10-11 серпня - місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 15-20°, вдень 24-30°.