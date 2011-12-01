Київрада відхилила два протести прокуратури на рішення про передачу приватним структурам в оренду більше 10 га землі на Дніпровській набережній, 14.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні проекти рішень були розглянуті сьогодні на сесії Київради.

Одним з протестів прокуратури столиці вимагалось скасувати рішення міськради від 9 липня 2009 року «Про затвердження проекту водоохоронної зони р. Дніпро на території землевідводу ТОВ «Лівобережжя Плюс» на Дніпровській набережній, 14, у Дарницькому районі Києва». Відповідно до цього рішення, ТОВ «Лівобережжя Плюс» отримало в оренду на 25 років земельну ділянку площею 7,03 га на Дніпровській набережній, 14, з них 0,97 га водної акваторії, для будівництва та експлуатації культурно-оздоровчого центру зі стоянкою для човнів.

Прокуратура вимагала скасувати рішення як таке, що містить необґрунтоване посилання на ст. 88 Водного кодексу та містобудівну ситуацію, що склалась. Крім того, прокуратура наголошує, що згідно з Генпланом не передбачено зміни меж берегової смуги. Водночас в Генплані зазначена земельна ділянка віднесена до зони охоронюваного ландшафту, на якому забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення.

Цей протест депутати відмовились задовольнити, посилаючись на рішення Конституційного Суду України від 16.04.09, в якому зазначено, що органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

За інформацією Київради, ТОВ «Лівобережжя Плюс» здійснило вже певні роботи на відведеній території, а крім того, відсутня його згода на скасування рішення міськради від 9 липня 2009 р. у зв’язку з протестом прокуратури.

Відхилення протесту підтримали сьогодні 71 з 102 зареєстрованих в залі депутатів міськради.

Інший протест прокуратури Києва - на рішення міськради від 23.10.2003 року «Про надання та вилучення земельних ділянок…», згідно з ким ТОВ «Інформаційне агентство «Вільна Україна» в оренду на 25 років передано 4,76 га на Дніпровській набережній, 14, для будівництва та експлуатації ще одного культурно-оздоровчого комплексу, так само зі стоянкою для човнів. Причому 1,17 га відведеної землі – це зона водної акваторії. Як зазначили в прокуратурі, ця земля належить до водних об’єктів загальнодержавного значення, право розпоряджатися якими належить Кабінету міністрів України, а не місцевим органам влади. А отже, Київрада діяла поза межами своїх повноважень, приймаючи зазначене рішення у 2003 році.

Водночас Київрада не згодна з позицією прокуратури і, посилаючись на інші законодавчі акти України, наполягає на тому, що не вийшла за межі своїх повноважень, а отже, вважає неможливим задовольнити протест.

Проти задоволення протесту на це рішення висловились 74 із 102 зареєстрованих в залі депутатів міськради.