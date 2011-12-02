У Закарпатській області затримали чергового суддю-«колядника»

Під час обшуку у підозрюваного в хабарництві судді Тячівського районного суду Закарпатської області знайдено 39 тис. доларів і понад 23 тис. євро.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

У повідомленні нагадується, що співробітники СБУ спільно з працівниками Генеральної прокуратури України викрили та задокументували факт протиправної діяльності судді Тячівського районного суду, який систематично вимагав та одержував хабарі від місцевих мешканців за прийняття судових рішень на їхню користь.

30 листопада у приміщенні райсуду правоохоронці задокументували факт одержання суддею другої частини хабара у розмірі 1100 доларів США.

Встановлено, що суддя вимагав 1,5 тисячі доларів США від місцевого мешканця за виправдання його сина у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Під час огляду його власних речей було знайдено 8 тисяч доларів США та 1,4 тисячі євро. У ході обшуку приватного помешкання вилучено 31 тисячу доларів США та майже 22 тисячі євро.

За матеріалами СБУ Генеральною прокуратурою стосовно судді порушено кримінальну справу за фактом хабарництва (ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України).

Триває слідство.