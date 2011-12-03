За підозрою у вбивстві фотокора затримали трьох самбістів

Працівниками карного розшуку затримано ще трьох осіб, які підозрюються у причетності до вбивства фотокореспондента видання «2000» Віталія Розвадовського.

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції, зауваживши, що усі троє затриманих мають вік до 20 років і займаються бойовим самбо.

Як зауважили в міліції, встановлено, що напад на В.Розвадовського було скоєно з метою пограбування. «Вже достатньо з’ясовано, що потерпілий напередодні дня смерті передав 17-річному підозрюваному близько 20 тис. грн. для придбання декількох айфонів за ціною, яка нижче ринкової», - зазначили в главку.

У міліції повідомили, що з’ясовано, що в день убивства основний підозрюваний заманив В.Розвадовського на 11-й поверх житлового будинку для того, щоб начебто віддати йому телефони. «Щоб напевне виконати «завдання», підозрюваний запросив собі на допомогу трьох знайомих. Як планував він, для того, щоб забезпечити собі алібі, ці особи повинні були напасти на них і відібрати речі. Але в момент нападу все пішло не так, як планував основний підозрюваний – В.Розвадовський почав тікати, однак зміг добігти лише до другого поверху багатоповерхівки, де й сталося вбивство», - зазначили у мілії.

Удари ножем В.Розвадовському наносив саме 17-річний підліток, що підтверджується зібраними доказами та його показами.

Інші затримані дають покази. Слідство не виключає, що взяти участь у нападі ці особи погодилися за грошову винагороду.

«Чи була мета вбивства, поки однозначно стверджувати не можемо», - сказали у столичній міліції.

Як повідомляв УНІАН, пізно увечері 28 листопада у Києві було вбито фотокореспондента газети "2000" В.Розвадовського. Він одержав численні колото-різані рани голови і шиї унаслідок сутички на сходовій клітці свого під`їзду.

Журналіста було доставлено до лікарні "швидкої допомоги", де він помер від втрати крові.