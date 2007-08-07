Янукович узявся за нафтопровод Ірак-Туреччина-Україна

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству палива і енергетики спільно з Міністерством закордонних справ у 2008-2010 рр. провести міждержавні переговори з Іраком і Туреччиною про необхідність створення нвфтотранспортного коридору Кіркук (Ірак) - Трабзон (Туреччина) - МНТ "Південний" (Україна).

Таке доручення міститься у розпорядженні уряду №606-р від 1 серпня 2007 року, яким затверджено план заходів щодо виконання Комплексної програми затвердження України як транзитної держави в 2002-2010 рр.

Мінпаливенерго, МЗС, Міністерству економіки і ОАО "Укртранснафта" (оператор системи нафтопроводів України) також доручено в 2007-2010 рр. організувати подальшу реалізацію проекту транспортування нафти з використанням нафтотранспортної системи "Одеса-Броди" з Каспійського регіону в країни Європейського Союзу.

Мінпаливенерго, МЗС, і Мінекономіки в цей же період мають забезпечити створення технічних можливостей і завершити роботу зі створення договірної правової бази для збільшення обсягів транспортування вуглеводнів з Каспійського регіону, Середньої і Центральної Азії в європейські країни територією України.

Крім того, затверджений план містить доручення профільним міністерствам і НАК "Нафтогаз України" взяти участь у створенні, в рамках програми INOGATE, міждержавних систем транспортування нафти і природного газу, а також у розробці і реалізації проекту "Техніко-економічне обгрунтування впровадження системи супутникового моніторингу і запобігання аваріям з метою забезпечення безпечного функціонування інфраструктур з транспортування і зберігання газу".

Крім того, Мінпаливенерго, МЗС і "Укртранснафта" мають сприяти створенню лабораторії для проведення сертифікації якості нафти і нафтопродуктів відповідно до Меморандуму між Україною і Євросоюзом про взаєморозуміння щодо співпраці в енергетичній сфері від 1 грудня 2005 року.

Уряд також доручив Мінпаливенерго, Мінекономіки і "Нафтогазу України" виконати завдання, визначені національною програмою "Нафта і газ України до 2010 року".