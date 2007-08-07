Харківський губернатор звинуватив ВЕЗ «Донецьк» у загибелі цілого селища

Агрокомбінат «Слобожанській» вимушений свернути своє виробництво в селищі Чкаловськоє Чугуївського району у зв`язку з нерентабельністю виробництва м`яса на підприємстві. Винна в цьому ВЕЗ "Донецьк". Про це заявив голова Харківської облдержадміністрації Арсен Аваков, повідомляє Острів з посиланням на його офіційний сайт.

«Ситуація в Чкаловському – прямий наслідок політики уряду у області виробництва м`яса. У селищі закривається найбільше на території України виробництво свинини», - повідомив А. Аваков.

У зв`язку з припиненням діяльності в цьому населеному пункті агрокомбинат передає на баланс селищної ради всю соціальну і комунальну сферу Чкаловського. «За які гроші селище опалюватиметься при непрацюючому комбінаті, і за які гроші будуть надавати житлово-комунальні послуги - не відомо», - зазначив Арсен Аваков.

Основна проблема, за словами губернатора, фінансова. Реконструкція об`єктів комунальної сфери Чкаловського не була передбачена в жодному бюджеті.

«Так і виходить: ми тут дірки латаємо, а там мільярди шелестять між пальцями. І після цього скажіть мені, що вибори не потрібні. Хай живе вільна економічна зона «Донецьк», яка убила селище Чкаловськоє», - сказав губернатор Харківської області.