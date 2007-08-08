Перший банк материнського молока з`явиться в Мадриді

У мадридському госпіталі "12 жовтня" (Doce de Octubre) до кінця року з`явиться перший в Іспанії банк материнського молока, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на інтернет-версію газети ABC.

"Створення банку материнського молока допоможе краще піклуватися про дітей, особливо про недоношених малюків і дітей з серйозними патологіями", - повідомляє видання з посиланням на обласний уряд Мадрида.

Про ініціативу, яка обійдеться уряду в 115 тисяч євро, стало відомо напередодні міжнародного Дня материнського годування, який відзначається 7 серпня.

"У банці зберігатиметься спеціально оброблене і пастеризоване материнське молоко, яке братиметься і надаватиметься на безкоштовній основі. Всі пляшки з молоком будуть сортовані за часом з дня отримання молока, а також залежно від стадії вагітності жінки - щоб легше було вибрати найбільш відповідного донора", - йдеться в повідомленні.

У ньому також наголошується, що інформація про донорів і одержувачів молока залишиться конфіденційною, як це відбувається при здачі крові.

"Молоко, в першу чергу, буде надано новонародженим і недоношеним дітям, а також дітям-алергікам, тим, які потребували хірургічного втручання, які не сприймають штучне молоко, мають інфекційні хронічні захворювання, природжені патології та тим, чиї матері не можуть давати молоко", - уточнюється в повідомленні уряду.

У ньому наголошується, що одним із завдань нововведення також є просування материнського годування. З цією метою госпіталь "12 жовтня" планує провести восени "тиждень просування материнського годування", під час якої будуть організовані семінари і "круглі столи" для "підтримки молодих матерів та їх новонароджених дітей".