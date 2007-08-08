В Україні шаленіє негода: без світла залишилися 208 населених пунктів

В Україні в ніч на 8 серпня внаслідок складних погодних умов (грозові дощі, шквалисті пориви вітру) у восьми областях сталося знеструмлення 208 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, без електропостачання залишилися у Миколаївській - 63 н.п., Кіровоградській - 52 н.п., Черкаській - 37 н.п., Київській - 21 н.п., Херсонській - 11 н.п., Дніпропетровській - 10 н.п., Одеській - 9 н.п., та Вінницькій - 5 н.п.

До відновлення електропостачання залучено аварійні бригади обленерго.

Координацію аварійно-відновлювальних робіт здійснюють оперативні групи Головних управлінь (Управлінь) МНС в областях.