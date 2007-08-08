Ющенко нагородив Софію Ротару орденом і подарував ікону

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у день 60-річного ювілею Софії РОТАРУ, який вона відсвяткувала 7 серпня в Лівадійському палаці біля Ялти, вручив співачці орден «За заслуги» ІІ ступеня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, нагороду було вручено відповідно до Указу за «вагомий особистий внесок у розвиток українського музичного мистецтва, високу виконавську майстерність та багаторічну плідну діяльність».

Вітаючи ювілярку, Президент надзвичайно високо оцінив ту роль, яку впродовж багатьох років відігравала творчість Софії РОТАРУ для України та її народу. «Я дуже шаную те, що ви робите на естраді, але я переконаний, що ви робите набагато більшу справу – українською піснею формуєте той дух, ту енергію, які несуть нашу ідентичність», – сказав В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, людина, яка своєю діяльністю збагачує такі унікальні явища, як українська пісня, традиція є, безумовно, «великим подарунком для нації». «Це колосальна державницька робота, яку ви робите», – сказав Президент, звертаючись до співачки. В.ЮЩЕНКО також підкреслив, що готовий і надалі всіляко підтримувати Софію Михайлівну в її роботі. «Для мене це завжди буде великою честю», – сказав він. Глава держави подарував С.РОТАРУ ікону Божої Матері.

За даними прес-служби Президента, привітати ювілярку приїхали понад сто гостей, серед яких державні діячі та діячі мистецтва України, Молдови та Росії. Свої вітання С.РОТАРУ, зокрема, висловили міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК та інші урядовці, керівники АР Крим, посол РФ в Україні Віктор ЧОРНОМИРДІН, голкіпер київського «Динамо» Олександр ШОВКОВСЬКИЙ, дизайнер Лілія ПУСТОВІТ та багато інших. Привітати співачку приїхали Алла ПУГАЧОВА, Йосип КОБЗОН, Лев ЛЕЩЕНКО та ін.