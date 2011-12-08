У Донецьку пограбували банк

Сьогодні в Донецьку невідомі в масках скоїли розбійний напад на банк.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецького міського управління міліції.

У повідомленні зазначається, що сьогодні о 16.35 на телефон «102» надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих у масках, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, скоїли напад на відділення банку «Капітал», розташоване в Калінінському районі Донецька.

Злочинці заволоділи грошовими коштами. Сума збитків наразі встановлюється. Постраждалих немає.

На місці події працює слідчо-оперативна група, зазначається в повідомленні.