«Севастополь-Крым-Россия»: крім Путіна, сподіватися нема на кого

Національний фронт «Севастополь-Крым-Россия» закликає російських громадян України проголосувати на дострокових виборах до парламенту країни проти всіх партій або, в крайньому випадку, бойкотувати вибори й залишитися вдома.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер Національного фронту «Севастополь-Крым-Россия» Сергій ШУВАЙНІКОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі (Крим).

На думку С.ШУВАЙНІКОВА, жодна з партій України, представники яких перебувають при владі, не захищають інтереси й права «десяти мільйонів російських людей – громадян України», і майбутні вибори не змінять життя росіян України в кращий бік, тому брати участь у боротьбі «малинових», «біло-блакитних», «оранжевих» і так далі за владу в країні – безглуздо. «Єдина можливість для російської людини довести свою національну або громадянську позицію в українському суспільстві й не бути використаним як «виборча біомаса» - проголосувати проти всіх. В крайньому випадку, бойкотувати ці вибори й залишитися вдома», - вважають активісти Національного фронту «Севастополь-Крым-Россия».

За словами С.ШУВАЙНІКОВА, всі ті сили, які підніматимуть «російські теми» в ході виборчої кампанії, просто обдурюють виборців, оскільки, прийшовши до влади, жодна з передвиборних обіцянок виконана не буде. С.ШУВАЙНІКОВ заявив, що приклад тому – Партія регіонів, яка будувала свою попередню кампанію на темі, зокрема, російської мови, проте за рік при владі не виконала свої обіцянки. «Все, що сьогодні звучатиме по російській темі від українських партій, - це передвиборний обман», - сказав керівник Національного фронту «Севастополь-Крым-Россия».

Він також заявив, що ці дострокові вибори не будуть останніми, будуть «другі дострокові вибори й, можливо, навіть треті», тому що та сторона, яка програє вибори 30 вересня, буде потім добиватися визнання їх нелегітимними, й весь цей "виборчий ярмарок" триватиме до 2009 року - виборів Президента.

С.ШУВАЙНІКОВ також повідомив, що незабаром Національний фронт «Севастополь-Крым-Россия» проведе ряд акцій, щоб привернути увагу Росії до проблем російських громадян в Україні. Можливо, навіть буде підготовлено лист-звернення до Президента РФ Володимира ПУТІНА.

Національний фронт «Севастополь-Крым-Россия» об`єднує 15 громадсько-політичних організацій проросійського спрямування.