«Корупція у вищих ешелонах влади». Прес-конференція Геннадія Москаля (з телетрансляцією)

9 серпня, о 14.30 в прес-центрі УНІАН (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) з трансляцією на «5-му каналі» відбудеться прес-конференція колишнього представника Президента України в Автономній Республіці Крим, заступника голови СБУ генерал-лейтенанта міліції Геннадія МОСКАЛЯ на тему: «Корупція у вищих ешелонах влади».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter