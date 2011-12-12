На Прикарпатті реставрували ікону ХVII століття
01:39, 12 грудня 2011Суспільство
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Її вік було встановлено за допомогою рентгену
Івано-Франківський обласний художній музей презентував відреставровану ікону ХVII століття «Богородиця Одигітрію».
Як повідомили УНІАН у дирекції музею, спочатку вважалося, що ікона написана у 1872 році, але після реставрації виявилося, що вона датована ХVII століттям.
Ікону на реставрацію привезли із села Залукви Галицького району. Її вік було встановлено за допомогою рентгену у Львові.
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