На Прикарпатті реставрували ікону ХVII століття

Івано-Франківський обласний художній музей презентував відреставровану ікону ХVII століття «Богородиця Одигітрію».

Як повідомили УНІАН у дирекції музею, спочатку вважалося, що ікона написана у 1872 році, але після реставрації виявилося, що вона датована ХVII століттям.

Ікону на реставрацію привезли із села Залукви Галицького району. Її вік було встановлено за допомогою рентгену у Львові.