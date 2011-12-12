Кінофестиваль "Бо!" дістався до Києва

З 15 по 22 грудня у київському кінотеатрі «Жовтень» відбудуться покази польсько-українського мандрівного кінофестивалю «Бо!»

Як повідомив УНІАН креативний директор фестивалю Дмитро ІВАНОВ, це ініціатива польських та українських кінематографістів, спрямована на активізацію співпраці між двома країнами у галузі кіно та ширше ознайомлення глядачів обох країн з кінематографом сусідів.

Засновниками фестивалю є польська «Студія «Бо!» та українська компанія «Батискаф Продакшн».

«Оригінальна ідея фестивалю – у його мандрівному форматі, спрямованому на те, щоб якомога більша аудиторія побачила фільми своїх сусідів. Заходи відбуватимуться у різних містах, причому обов’язково частина фестивалю – у Польщі, частина – в Україні», - зазначив Д.ІВАНОВ.

Цього року фестиваль «Бо!» відбувається вперше, і перед тим, як завітати до Києва він побував вже у трьох обласних центрах – Луцьку, Тернополі та Львові.

За словами Д.ІВАНОВА, у програмі цьогорічного фестивалю – повнометражні ігрові та документальні фільми обох країн. Чимало з них є лідерами польського кінопрокату останніх років.