Держстат підбив баланс зовнішньої торгівлі

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України в січні-жовтні 2011 року склало 11,37 млрд. дол., що в 1,65 рази більше порівняно з аналогічним періодом 2010 року (6,88 млрд. дол.).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з повідомленням, у січні-жовтні 2011 р. експорт товарів з України склав 55,67 млрд. дол., імпорт – 67,04 млрд. дол. Порівняно з січнем-жовтнем 2010 року експорт збільшився на 35,8%, імпорт – на 40,1%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,83 (у січні-жовтні 2010 року – 0,86).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами із 217 країн світу.

Основу товарної структури українського експорту становили чорні метали і вироби з них – 31,8% від загального обсягу експорту. Мінеральні продукти склали 15,1%, механічне та електричне обладнання – 9,8%, продукція хімічної і пов'язаної з нею галузей промисловості – 7,8%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 7,3%, продукти рослинного походження – 7,1%, жири і масло тваринного або рослинного походження – 4,9% від загального обсягу експорту.

У загальному обсязі експорту товарів з України, порівняно із січнем-жовтнем 2010 року, збільшилася частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – з 7,2% до 8,5%, руд, шлаків і золи – з 5,1% до 5,7%, залізничних локомотивів – з 4,5% до 5,7%, жиру і масел тваринного або рослинного походження – з 4,7% до 4,9%, виробів з чорних металів – з 3,8% до 4,2%, продуктів неорганічної хімії – з 2,2% до 2,5%, добрив – з 1,8% до 2,6%. Разом з тим, зменшилася частка чорних металів – з 29,2% до 27,6%, механічних машин – з 6,2% до 5,2%, електричних машин – з 4,9% до 4,6%, зернових культур – з 4,9% до 4,5%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – з 32,3% до 34,9%, механічних машин – з 7,5% до 8,6%, засобів наземного транспорту, окрім залізничного, – з 5,4% до 6,5%, електричних машин – з 5,7% до 6,6%. Скоротилася частка пластмас, полімерних матеріалів – з 4,8% до 4,3%, фармацевтичної продукції – з 4% до 3,4%, паперу і картону – з 2,4% до 2%, руд, шлаків і золи – з 1,9% до 1,3%.