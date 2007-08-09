Міліція Криму піймала «євпаторійського маніяка»

Начальник Головного управління МВС України в АРК Анатолій МОГИЛЬОВ підтверджує факт затримання чоловіка, який обгрунтовано підозрюється в скоєнні в Євпаторії (Крим) вбивств трьох жінок і спричиненні ще одній жінці тяжких тілесних ушкоджень.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу в Сімферополі начальник кримської міліції повідомив, що заарештовано євпаторійця, якому поки що пред`явлено звинувачення за одним фактом – спричинення тілесних ушкоджень жінці, при цьому в міліції «є переконання», що саме ця людина скоїла серію вбивств самотніх жінок.

Затриманий – самотній житель Євпаторії, його вік «за сорок», при цьому, за словами А.МОГИЛЬОВА, чоловік «має певні відхилення в поведінці», а також мав «окремі неприємності» з жінками. «Це самотній чоловік, котрий мав на своєму життєвому шляху окремі неприємності з жіночою статтю, що і є, на нашу думку, мотивом такого неадекватного ставлення до жінок, - сказав головний міліціонер Криму. – У нього були проблеми з одруженням, народженням дітей і тощо».

У затриманого євпаторійця було знайдено ніж, котрий, як вважають в МВС, і був знаряддям убивств. Заарештований надає зізнавальні свідчення, проводяться кілька експертиз. У нього є адвокат. Ніяких інших подробиць про особу затриманого начальник кримського Главку МВС більше не повідомив, пославшись на неможливість розголошування подібної інформації. «Я внутрішньо, не як начальник Главку, а як МОГИЛЬОВ, упевнений, що це він (убивця жінок – затриманий євпаторієць – УНІАН)», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Він також розповів про ще одне вбивство жінки в Євпаторії, яке було скоєне вже після затримання євпаторійця. Як виявилось, убитою жінкою була мешканка Єпаторії, бомж. На сьогодні вже затримано чоловіка без певного місця проживання. Він підозрюється у вбивстві своєї співмешканки. Таким чином, дане вбивство не має ніякого відношення до серії вбивств жінок, скоєних раніше.

Як повідомляв УНІАН, у Євпаторії 24 травня, 19 і 29 липня ц.р. були скоєні вбивства молодих жінок, а також один факт спричинення жінці тяжких тілесних ушкоджень.

6 серпня в Євпаторії було виявлено тіло невстановленої жінки із слідами насильницької смерті. Характер завданих поранень свідчив про те, що ця жертва не має відношення до попередніх нападів на жінок, повідомили в МВС.