Офіційних безробітних побільшало

В Україні в листопаді ц.р. кількість офіційно зареєстрованих безробітних зросла порівняно з жовтнем на 9%, або на 34,2 тис. осіб, і на 1 грудня становила 413,1 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

З початку року кількість безробітних скоротилася на 24,2%, або на 131,8 тис. осіб (на 1 січня 2011 року кількість безробітних становила 544,9 тис. осіб).

За даними Держстату, рівень зареєстрованого безробіття загалом по Україні на 1 грудня 2011 року становив 1,5% від загальної кількості населення працездатного віку (на 1 січня 2011 року – 2,1%).

Кількість безробітних, які на 1 грудня ц.р. отримували допомогу з безробіття, становила 298,4 тис. осіб, що на 11,2%, або на 30,1 тис. осіб більше, порівняно з даними на 1 листопада ц.р.

Середня сума допомоги з безробіття на 1 грудня 2011 р. становила 845 грн., що на 61 грн. менше, ніж на 1 листопада ц.р.