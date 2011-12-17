Затримано наркоділка – екс-земляка, нині європейця

Співробітниками одеського сектора бюро Інтерполу та Управління карного розшуку УМВС України в Одеській області затримано 37-річного міжнародного наркоділка.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю обласного управління внутрішніх справ, за оперативними даними, підозрюваний втік від кримінальної поліції однієї із країн Євросоюзу і переховувався на території Одещини.

Зараз правоохоронці готують документи для екстрадиції затриманого.

За даними Інтерполу, затриманий громадянин однієї з країн Євросоюзу раніше мав справу із зарубіжним кримінальним законом. Емігрувавши з однієї із держав СНД, він організував злочинну групу, у складі якої скоїв пограбування фінансової установи, за що був засуджений до 6 років позбавлення волі. Після відбуття покарання чоловік змінив злочинний профіль: з насильницького – на наркотичний, і знову організував злочинну групу, яка спеціалізувалась на транспортуванні та розповсюдженні наркотиків.

У жовтні до бюро Інтерполу звернувся офіцер федерального відомства кримінальної поліції Німеччини з проханням надати допомогу щодо розшуку члена злочинної групи, оскільки напередодні прокуратурою Нюрнберга було порушено кримінальну справу відносно ряду громадян, у тому числі 37-річного наркоділка, що входили до складу злочинної групи.