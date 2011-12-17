Справа про смерть Володимира Івасюка залишається нерозкритою

У Львові 20 грудня на проспекті Шевченка, 7-9, урочисто відкриють пам’ятник композитору та поету Володимиру Івасюку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, на відкритті пам’ятника будуть присутні ініціатор та меценат встановлення пам’ятника відомий український музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав ВАКАРЧУК, родина В.Івасюка, міський голова Львова Андрій САДОВИЙ, представники органів місцевої та державної влади, представники мистецького середовища.

Пам'ятник заввишки 2,6 метра виготовлено з бронзи, а постамент та мощення - з граніту. Монумент встановлено на монолітній кам’яній брилі, а навколо пам’ятника з мозаїки та гранітної плитки викладено декоративну гітару. Кошти в сумі 174 тис. грн. на благоустрій прилеглої території виділено з міського бюджету Львова.

Ідея місця розташування пам’ятника – на проспекті Шевченка, 7-9, – теж належить С.ВАКАРЧУКУ. Адже саме це місце є на шляху від філармонії до музичної академії, тут часто ходив В.Івасюк.

Довідка УНІАН. Володимир Івасюк - один із основоположників української естрадної музики Автор 107 пісень, 53 інструментальних творів, музики до кількох спектаклів. Професійний медик, скрипаль, чудово грав на фортепіано, віолончелі, гітарі, майстерно виконував свої пісні. Неординарний живописець. 18 травня 1979 року його тіло було знайдене повішеним у Брюховицькому лісі під Львовом. Офіційна версія - самогубство - підлягала сумніву громадськості як 1979 року, так і тепер. 26 січня 2009 року Генеральна прокуратура України поновила давно закриту кримінальну справу про смерть Володимира Івасюка.