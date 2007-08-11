ФРС Нью-Йорка вкладе 35 млрд. доларів для стабілізації економіки США

Федеральна резервна система (ФРС) Нью-Йорка, як передає Associated Press, вкладе в американський ринок 35 млрд дол. для стабілізації економіки США. На цю суму вона укладе ряд операцій РЕПО з метою збільшення об`сягів наявних коштів у банках Сполучених Штатів. У заяві ФРС Нью-Йорка, яка веде всі ринкові операції ФРС США, наголошується, що система надасть "всі необхідні резерви для забезпечення нормального функціонування фінансових ринків".

Американська влада заявила про свій намір фінансово підтримати ринок, після того, як Європейський центральний банк (ЄЦБ) виділив банкам єврозони додаткові 61,05 млрд євро для подолання дефіциту ліквідності на ринку, викликаного кредитною кризою в США. Напередодні ЄЦБ вже надав одноденне фінансування в розмірі 94,84 млрд євро всім банкам, які зверталися до нього з відповідним проханням.

Також сьогодні Центральний банк (ЦБ) Японії провів велике вливання у фінансовий сектор країни, виділивши банкам додатково 1 трлн єн (8,45 млрд дол.) з можливістю негайного використання у зв`язку з нестабільною ситуацією на ринку.

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