У Дніпропетровській області загинули теля та собака

У Дніпропетровській області від сказу загинули теля та собака.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, 10 серпня до МНС надійшла інформація про те, що з 23 по 31 липня в смт Межова та с. Вознесенка Межівського району у приватних господарствах загинула корова, двоє телят та собака. Обласною лабораторією ветеринарної медицини підтверджено захворювання на сказ теляти та собаки.

Захворювання на сказ серед людей не виявлено.

Фахівцями ветеринарної медицини та СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс протиепізоотичних та протиепідемічних заходів, введено карантинні обмеження. Туші загиблих тварин спалено.

Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС у Дніпропетровській області.