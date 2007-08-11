Касир банку вночі проникла на своє місце роботи і викрала з сейфу готівку

У Херсонській області затримано касира філії одного з банків, яка вночі проникла до свого місця роботи і викрала з сейфу 15,5 тис. грн. та 400 дол. США.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Із заявою про пограбування до міліції звернувся управляючий філії банку. У результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівниками міліції за підозрою у скоєнні цього злочину затримано 28-річну місцеву жительку, касира згаданої філії. Попередньо встановлено, що вона вночі 6 серпня проникла до приміщення зазначеної філії й з металевого сейфу викрала зазначені кошти. Частину викраденого вилучено.