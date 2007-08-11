Партія регіонів: Блок Тимошенко навмисне спровокував скандал із своєю нереєстрацією

Кандидат у народні депутати від Партії регіонів Олена Лукаш вважає, що скандал із відмовою ЦВК зареєструвати виборчий список БЮТ вигідний саме цьому блоку.

Це випливає з її коментаря, поширеного прес-службою Партії регіонів у суботу.

"Юристи кажуть: шукай кому вигідно. Кому був вигідний скандал навколо неналежно заповнених документів, хто намагається виправдати свою недбалість політичними переслідуванням, хто будує свій рейтинг за допомогою скандалів? Відповідь, мені здається, очевидна".

На її думку, точна інформація про місце проживання суб’єкту виборчого процесу – питання принципове і дуже важливе. "При цьому у таких випадках діючий закон розшифровує, що місце проживання включає також у себе і поштову адресу, - підкреслює вона. - Проте у представників БЮТ є своя думка щодо зазначення місця проживання. Вони вважають, що достатньо вказати назву міста чи села і питання з місцем проживання буде вирішено", - йдеться в коментарі.

За словами Лукаш, у поданому до ЦВК протоколі зазначено: Тимошенко Юлія Володимирівна; місто Дніпропетровськ. "Може, краще просто писати: Юлія Володимирівна Тимошенко; місце проживання - планета Земля?".

"ЦВК відмовляє в реєстрації і дає час на виправлення, якщо хоча б одна буква в назві вулиці не співпадає, як було з партією, очолюваною Наталією Вітренко, КПУ тощо. Жодних претензій від партій і блоків за слушні зауваження не поступає", - відзначила вона.

За словами Лукаш, ЦВК запропонувала БЮТ усунути порушення, проте була піддана жорсткій критиці.

"На запитання, чому не можна виправити помилки в документах, суспільство відповіді, мабуть, не дочекається. Саме тому я можу припустити, що ця сила свідомо поставила ЦВК в умови, коли треба або заплющити очі на ігнорування норм закону однією з політичних сил, або стати суб’єктом нападок та додаткового піару для БЮТ", - йдеться в коментарі Лукаш.