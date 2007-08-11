Російські військові примусили журналістів ”Інтера” стерти частину зйомки в Грузії

Журналіст і телеоператор телекомпанії «Інтер» були затримані російськими військовими в зоні грузино-південноосетинського конфлікту, повідомляє Сегодня.

Кореспонденти працювали на місці, де 6 серпня невідомий літак (за твердженням грузинської сторони - російський бомбардувальник Су-24) випустив антирадарну керовану ракету "Радуга Х-58" по РЛС поблизу села Цителубані. За словами журналістів, у них були всі документи на проведення робіт в зоні конфлікту. За словами оператора Максима Чебліна, миротворці примусили його стерти всі кадри, на яких були зняті крупним планом два намети миротворців і один військовий.

Нині українські журналісти вже перебувають у Тбілісі.