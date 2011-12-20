Губернатор Київщини відреагував на сюжет щодо махінацій із землею

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК дав доручення правоохоронним органам області провести перевірку за інформацією, поширеною одним із телевізійних каналів, про протиправні оборудки із земельними ресурсами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОДА.

Йдеться про телевізійний сюжет, що у Бориспільському районі на підставних осіб, здебільшого студентів, оформляються земельні паї з наступною передачею третій особі - представнику однієї із комерційних фірм. Як повідомили журналісти, таким чином підприємливі ділки намагаються привласнити тисячі гектарів орендованих земель.

З цього приводу губернатор Київщини наголосив, що такі суспільно значущі факти не можуть залишатися поза увагою як районної, так і обласної влади. «Тому я сьогодні дав доручення правоохоронним органам про перевірку викладеної інформації та негайне реагування на неї», - заявив А.ПРИСЯЖНЮК.

У повідомленні прес-служби КОДА також зазначається, що, за попередньою інформацією, органи влади Київщини не видавали будь-яких дозволів на відчуження цих земельних паїв. Водночас із наведених у сюжеті фактів проглядається шахрайська схема незаконного заволодіння земельними ресурсами.

Коментуючи ситуацію, А.ПРИСЯЖНЮК сказав: «Сьогодні влада Київщини ще й досі вирішує численні земельні проблеми, що дісталися нам у спадщину від попередників. Тому я не допущу, щоб ці схеми, що дискредитують владу, знову відроджувалися».

У цьому контексті у КОДА повідомили, що з початку року на Київщині у власність держави було повернуто понад 10 тисяч незаконно виділених гектарів землі, а громадяни отримали понад 150 тисяч державних актів на землю, на які очікували майже десять років.