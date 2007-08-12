Кабмін утворив Інститут обдарованої дитини

... поки що невідомо, скільки дорослих там матимуть зарплату

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 8 серпня 2007 р. № 635-р утворив Інститут обдарованої дитини. Текст розпорядження опублікований на офіційному сайті уряду. Таким чином Кабінет Міністрів України прийняв пропозицію Міністерства освіти і науки та Академії педагогічних наук щодо утворення у м. Києві наукової установи - Інституту обдарованої дитини з віднесенням її до відання зазначеної Академії. Згідно з розпорядженням, Академія педагогічних наук має затвердити статут і структуру Інституту обдарованої дитини. Витрати, пов’язані із забезпеченням діяльності зазначеного Інституту, здійснюватимуться у межах видатків, передбачених Академії у державному бюджеті.

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