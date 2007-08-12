Кабмін утворив Інститут обдарованої дитини
08:41, 12 серпня 2007Суспільство
945
... поки що невідомо, скільки дорослих там матимуть зарплату
Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 8 серпня 2007 р. № 635-р утворив Інститут обдарованої дитини.
Текст розпорядження опублікований на офіційному сайті уряду.
Таким чином Кабінет Міністрів України прийняв пропозицію Міністерства освіти і науки та Академії педагогічних наук щодо утворення у м. Києві наукової установи - Інституту обдарованої дитини з віднесенням її до відання зазначеної Академії.
Згідно з розпорядженням, Академія педагогічних наук має затвердити статут і структуру Інституту обдарованої дитини.
Витрати, пов’язані із забезпеченням діяльності зазначеного Інституту, здійснюватимуться у межах видатків, передбачених Академії у державному бюджеті.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter