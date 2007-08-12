Сьогодні - Міжнародний день молоді

Сьогодні ООН відзначає Міжнародний день молоді.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, в посланні з цього приводу Генеральний секретар Пан Гі МУН привітав участь молодих людей у всіх галузях життя суспільства. Він зазначив, що їхня енергія та ідеалізм можуть допомогти подолати труднощі і добитися повної і своєчасної реалізації мети в галузі розвитку Декларації тисячоліття.

Одночасно глава ООН закликав забезпечити цю категорію населення знаннями і навичками, а також створювати належні умови для її розвитку.

«Вони є важливими і вірними партнерами в здійсненні глобальних зусиль щодо досягнення цілей в галузі розвитку, сформульованих в Декларації тисячоліття, зокрема всеосяжної мети скорочення наполовину до 2015 року масштабів убогості і голоду. Молодь, як і раніше, перебуває в авангарді боротьби з ВІЛ/СНІДом. Вона допомагає також по-новому, творчо підійти до вирішення давніх проблем розвитку», - заявив глава ООН.

На сьогоднішній день чисельність молоді в світі становить 1,2 млрд. чоловік. Глава ООН зазначив, що міжнародне співтовариство не повинно забувати і про свої зобов`язання відносно молоді. У Всесвітній програмі дій, що стосується молоді, міститься заклик до урядів подумати про можливість участі молодих людей в політиці, яка зачіпає їхні інтереси. Пан Гі МУН зазначив, що уряди мають виконати це зобов`язання, посиливши фінансову підтримку, що надається молоді, підтримку в отриманні освіти, а також створювати умови для реалізації своїх потенційних можливостей.

Генеральний секретар звернув увагу на те, що, незважаючи на все більш широке визнання потреб молоді, молоді люди в багатьох регіонах світу, як і раніше, залишаються маргіналізованою групою населення, інтереси якої не враховуються.

«На становище цієї групи, яка страждає від крайньої убогості і безробіття, часто просто не звертають уваги. В результаті у молоді в три рази більше шансів, ніж у дорослих, стати безробітними. Насправді, хоча частка молоді у складі робочої сили в світі становить лише чверть від її загальної чисельності, на неї припадає майже половина всієї кількості безробітних», - заявив Пан Гі МУН.

Він закликав не шкодувати коштів для розвитку і захисту цього найціннішого ресурсу і забезпечити справедливу і повну участь молодих людей в житті суспільства.