На Житомирщині пограбували Тригірський монастир

На Житомирщині правоохоронці затримали та порушили кримінальну справу проти чотирьох громадян, яких підозрюють у пограбуванні Тригірського чоловічого монастиря .

Про це УНІАН повідомила спеціаліст Центру громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла ВАЩЕНКО.

"Із чоловічого монастиря, що розташований в с. Тригір’я Житомирського району, було викрадено церковні речі. Невідомий проник через вікно до приміщення, звідки викрав 10 хрестів різних конфігурацій з прикрасами, три ікони, срібний дароносець, Євангеліє, престольний срібний хрест з позолотою та гроші в сумі 8,5 тис. грн. Слідчо-оперативна група оперативно встановила прикмети можливих зловмисників. Зокрема, всі наряди дорожньо-патрульної служби та ДАІ були зоорієнтовані на перевірку автомобілів „BMW” зеленого кольору", - розповіла А.ВАЩЕНКО.

Вона також повідомила, що через півтори години після скоєння крадіжки працівниками ДАІ було зупинено автомобіль. У салоні авто, яким керував 30-річний приватний підприємець, житель м. Києва, були ще троє громадян. Міліціонери провели попередній огляд авто і у багажнику виявили велику дорожню сумку, в якій, як пояснив один з чоловіків, подаровані йому бабусею реліквії.

Окрім викрадених церковних цінностей, у підозрюваних вилучено й допоміжні засоби, що використувувались для скоєння крадіжки. Серед інструментів вявлено портативну радіостанцію та електрошок.

За даним фактом крадіжки порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 185 ККУ, якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Розслідування справи триває.