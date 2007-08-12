На Дніпропетровщині затримали вантажівку макової соломки
17:57, 12 серпня 2007Суспільство
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Повідомлення МНС
Поблизу міста Вознесенськ затримано жителя Дніпропетровської області, який автомашиною з причепом перевозив 450 кг макової соломки.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.
Всього за добу за злочини в сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин затримано 13 осіб. У них вилучено 483,2 кг наркотиків.
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