На Дніпропетровщині затримали вантажівку макової соломки

Поблизу міста Вознесенськ затримано жителя Дніпропетровської області, який автомашиною з причепом перевозив 450 кг макової соломки.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Всього за добу за злочини в сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин затримано 13 осіб. У них вилучено 483,2 кг наркотиків.