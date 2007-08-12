Київські підприємці ”заробили” на інвалідах мільйон

На Київщині працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, зазначені особи в 2004 році отримали від відділення захисту інвалідів гроші в сумі один мільйон гривень, призначені для створення робочих місць та працевлаштування інвалідів, й використали їх не за цільовим призначенням. За даним фактом районною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.210 КК України (порушення законодавства про бюджетну систему України).