Київські підприємці ”заробили” на інвалідах мільйон
18:54, 12 серпня 2007Суспільство
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Порушено кримінальну справу
На Київщині працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, зазначені особи в 2004 році отримали від відділення захисту інвалідів гроші в сумі один мільйон гривень, призначені для створення робочих місць та працевлаштування інвалідів, й використали їх не за цільовим призначенням. За даним фактом районною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.210 КК України (порушення законодавства про бюджетну систему України).
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