Експерт: ціна газу для України може зрости до 456 дол.

Ціна природного газу, що поставляється до України російським ВАТ «Газпром», у I кварталі 2012 року може зрости до 456 дол. за тис. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав незалежний експерт з енергетики, колишній керівник прес-служби «Нафтогазу України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ вчора на прес-конференції в Києві.

«456 доларів на перший квартал – це буде важкий час», – сказав він.

При цьому експерт зазначив, що середньорічна ціна на газ, що поставлятиметься в 2012 році до України, становитиме близько 419 дол. тис. куб. м.

Нагадаємо, згідно з підписаним у січні 2009 року російсько-українським газовим контрактом на період до 2020 року, ціна імпорту російського газу розраховується за формулою, що враховує зміну цін на мазут і газойль, і встановлюється поквартально.

Ціна імпортного природного газу для України в І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за тис. куб. м.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.