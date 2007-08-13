На Житомирщині пройшла Всеукраїнська акція „Рушник національної єдності”.

Як повідомили УНІАН у відділі інформації та зв`язків з громадськістю Новоград-Волинської міської ради, в рамках акції в музеї родини Косачів (родина Лесі Українки - УНІАН) зібралися майстрині художньої вишивки з усього регіону, громадськість міста, представники міських осередків політичних партій та міської влади. Зустрічали символічний рушник під відому українську „Пісню про рушник”.

Як наголосив один з організаторів акції Микола СТЕПАНЕНКО, "споконвіків рушник був символом України. Вишитий дбайливими руками він має велику сили оберегу". Він додав, що акція покликана об’єднати українців, вона не носить політичного характеру, адже жодна з політичних сил не є її організатором.

"Від трипільської цивілізації, часів Київської Русі та козацтва тягнеться ниточка через сучасність до майбуття. В центрі рушника - золотий тризуб — символ Трійці та Всевишнього",-повідомив на акції М.СТЕПАНЕНКО.

«Рушник національної єдності» - це полотно розміром 9000 х 75 см, придбане ще у травні в с. Мухарів, і виткане ще у 50-55 роках минулого століття, виполоскане у Дніпрі, а з 7 червня 2007 року у Запоріжжі на острові Хортиця почалося його вишивання.

Рушник вишивали вже у восьми областях. У вишиванні взяла участь майже 300 осіб.

Зазначений рушник покликаний стати символом єдності та неподільності України. У серпні заплановано продовжити вишивання ще у семи областях. Точний строк завершення акції її організатори на прогнозують. Вони лише пропонують започаткувати музей Українського рушника. Організатори також сподіваються, що рушник стане символом, святинею України після прапора, гербу та гімну, як оберіг.